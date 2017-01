Koninklijke onderscheiding voor Gert Hartman

1954 -heden Bijenimker in Lichtenvoorde en omstreken In 1954 haalt hij zijn bijenimkersdiploma en wordt lid van de imkersvereniging ABTB afdeling Lichtenvoorde. Sindsdien heeft hij zich verder bekwaamd in het imkersvak. Ook heeft hij eigen bijenvolkjes gekweekt.

1956- heden Medeoprichter en bouwer corsowagen De Boschlaan. In 1956 was hij medeoprichter van wagenbouwersgroep De Boschlaan. Tot op de dag van vandaag helpt hij jaarlijks bij de bouw van de corsowagen en met het onderhoud en verzorgen van het dahliaveld.

1982 – 1991 Voorzitter en secretaris Imkersvereniging ABTB afd. Lichtenvoorde Gert Hartman heeft deze dubbelfunctie tijdelijk vervuld. Hij heeft visies ontwikkeld, zodat er meer aandacht is bij het belang van behoud van goede bijenvolken. De vereniging groeide weer. De heer Hartman zorgde voor het verzamelen van veel tijdschriften en boeken over bijen en de natuur. Die literatuur is voor de vereniging bewaard gebleven. Zijn kennis en ervaring deelde hij op die manier. Hij droeg en draagt nog steeds het belang uit van bestuivingen door bijen voor de tuinbouw en de agrarische sector.

1982 – heden Mentor en bijeninspecteur De heer Hartman is mentor voor beginnende imkers. Zij komen vanuit de hele regio naar hem toe voor theorielessen. Binnen en buiten de vereniging heeft hij de taak van mentor. De heer Hartman zorgt voor onderhoud, het doorlopen van de diverse cyclussen, de handelingen, in het voorjaar de bijen de ruimte geven, adviezen, etc. Een goede mentor is van groot belang voor een imkersvereniging.

1983 – 1997 Organiseren reizen naar koolzaadveldjes en varroabestrijding Namens de imkersvereniging organiseerde hij uitstapjes voor de leden naar koolzaadvelden in heel Nederland voor bijenbestuivingen. Ook was hij actief in de varroabestrijding en het demonstreren hiervan voor de imkerleden.

1985 -1994 Inkoopmanager en later penningmeester Tevens organiseerde hij de inkoop van bijensuikers voor de imkersvereniging. Daarnaast verzorgde hij het financiële beheer van de vereniging: het op tijd aankopen van materialen, timing, en het geldstromenbeheer voor een goed lopende bijenvereniging.

2004 – heden Uitleg en demonstraties De heer Hartman is een promotor van het imker vak. Hij verzorgt bijenuitleg en demonstraties aan scholen (zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs), verenigingen en zorginstellingen. Hij vindt het belangrijk om uitleg te geven over bijen en het belang van bijen voor de natuur.

2005 – 2013 Voorzitter van de imkersvereniging De heer Hartman heeft ervoor gezorgd dat de imkersvereniging ABTB afd. Lichtenvoorde weer een actieve en groeiende vereniging is geworden met thans 40 leden.

2010- heden Medeoprichter en onderhouder bijenstal Lichtenvoorde Hij heeft geholpen met het oprichten, bouwen en inrichten van de gezamenlijke bijenstal in het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Nu is het een ontmoetingsplek waar imkers wekelijks samenkomen en waar kennisuitwisseling plaatsvindt. De heer Hartman is aanspreekpunt voor menig imker.