Kringloopbedrijf Aktief helpt 36 mensen weer aan een baan

GROENLO/EIBERGEN – Aktief werkt samen met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en de sociale dienst gemeente Doetinchem. “Wij bieden mensen die vanuit de sociale dienst instromen een werktraject aan van maximaal een jaar”, aldus directeur Gerry Berndsen van Aktief

In 2016 zijn 89 mensen weer uitgestroomd waarvan 36 naar een betaalde baan of opleiding. De afgelopen jaren zijn in totaal 652 mensen uitgestroomd. Daarvan zijn maar liefst 284 mensen, ruim 40%, weer uitgestroomd naar een reguliere baan of opleiding. Vaak gaat het daarbij om mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel financieel als menselijk gezien is het prachtig dat mensen uit een uitkering raken.

“Dit mooie resultaat kunnen wij niet alleen behalen. Wij hebben daarbij de hulp nodig van de inwoners uit de Achterhoek want hun spullen zorgen ervoor dat wij genoeg werk maar zeker ook gevarieerd werk kunnen blijven bieden”, aldus Gerry Berndsen.

Wilt u meer weten over het project en de mensen erachter, kijk dan op de website van Aktief: www.aktiefonline.nl