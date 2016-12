Kudo en neem je LP mee middag in rockcafé Taste

GROENLO – 3 en 4 december wordt t weer enorm gezellig in het Grolse muziekcafé. Zaterdag 3 december is er de tweemaandelijkse KUDO avond en de zondag erna, 4 december, de maandelijks terugkerende Neem Je LP Mee Middag.

De KUDO avonden zijn bedoeld voor bands die de oefenruimte uit willen, een try out willen doen, zichzelf graag willen presenteren, podiumervaring op willen doen of gewoon graag willen spelen. Daarnaast hebben het enorm hard groeiende Pigpopfestival in Voor Beltrum en Taste de handen ineen geslagen. Uit alle bands die meedoen met de KUDO avonden dit seizoen, wordt één band uitgezocht die Pigpop 2017 (20 mei 2017) mag openen! Er zal op iedere KUDO avond een afvaardiging van Pigpop aanwezig zijn en het publiek mag ook een stem uitbrengen. Stemmers maken ook nog eens kans op 2 gratis kaarten voor Pigpop!

3 december: Deze keer een KUDO met 4 bands, er wordt dan ook stipt om 2100 uur aangevangen.

LAW: De heren van Law hebben niet meer nodig dan een podium, een aantal goeie nummers en een distortionpedaal! De band werd opgericht in 2015, ervaren muzikanten uit bands als Exposure, Schimanski en Snyper. Beinvloed door diverse stijlen binnen de Rock and Roll werden nummers geschreven met dynamische tempo’s, stuwende gitaren maar ook nummers die nooit het gevoel van de echte Rock and Roll verliezen.

STAINLESS: Geïnspireerd door oude (hard)rock-sound proberen zij van elk nummer een energiek en knallend geheel te maken. Heb je dus een avond waar je helemaal op uit je plaat wilt gaan en ben je niet vies van wat ruigere klanken? Zoek dan niet verder! Wat de band uniek maakt, is dat er geen sprake is van een vaste zanger/zangeres, omdat de nummers zijn verdeeld naar stemgeluid. Zo is er bij elk nummer sprake van een andere beleving en zorgt dat voor een uniek en fris optreden.

CONTRA FOOLS: Zomer 2015 keerde singer-songwriter Marijn terug naar zijn geboorteplaats Winterswijk. Hier wilde hij z’n reggae bandje nieuw leven inblazen met nieuwe muzikanten. Hij trommelde wat oude bekenden op en vormde zo een nieuwe formatie van zijn bandje Contra Fools. Contra Fools is chill, funky en challenging modern reggae & ska music!

CONCOCTION: Pittig en puntig. Psycho-surf! Concoction komt op snelheid en pakt golf na golf. Spring op je surfplank of pak nog een bier. Je gaat hoe dan ook kop onder in een zee van surf, garage en hot rod rock. Dus het beste van The Ghastly Ones, The Anacondas, Man Or Astro-Man? en The Apemen, aangevuld met mindblowing brouwsels uit eigen koker. Kortom, een merkwaardige mix van fijne dingen.

Aanvang: 2100 uur, entree vrij

4 december: Dan zondagmiddag 4 december, de eerste zondag van de maand, weer de maandelijkse Neem Je LP Mee Middag. Een vinylmiddag met DJ Provo. De eerste keer, 6 november was een fantastische middag, een heerlijk huiskamergevoel, en meerde mensen brachten diverse LP’s mee. DJ Provo (Marco Krabbenborg) draaide tevens diverse oude lp’s uit zijn eigen verzameling maar ook hedendaagse rock en blues werd niet geschuwd. Dus kom gezellig naar Taste en breng je oude en nieuwe vinyl mee, vraag platen aan of kom gewoon gezellig luisteren, beleven en herinneren. Guur buiten? Bij Taste is het iedere eerste zondagmiddag van de maand heerlijk vertoeven met een heerlijk (speciaal)biertje, een hapje, goeie muziek, herinneringen ophalen en veel jeugdsentiment.

Foto: Carlijn Stortelder