OOST GELRE – Vanmiddag (lees woensdag 26 april) is een bijzonder kunstwerk onthuld bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde. De gemeente Oost Gelre is samengesteld uit grote en kleine kernen. Het kunstwerk telt acht cirkels/ovalen ieder met hun eigen kleur. Een door mensen gedragen samenleving in het groen van de Achterhoek

Kunstenaars Edwin Harbers uit Lichtenvoorde en Paul Wieggers uit Vragender hebben het kunstwerk gemaakt.

Het kunstwerk hangt aan de voorzijde van het gemeentehuis.