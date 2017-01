Lange rij bij inleveren carnavalskleding

Zaterdag 28 januari carnavalskleding verkoop tussen 11.00 uur en 15.00 uur

GROENLO – De carnavalskledingbeurs is na 5 jaar weer terug van weggeweest. Mensen met zakken vol carnavalskleding stonden te wachten in de rij totdat ze aan de beurt waren om hun kleding in te leveren. De ingeleverde kleding werd zorgvuldig genoteerd en opgehangen aan een van de vele kledingrekken.

Met het verdwijnen 5 jaar geleden van Speelotheek Harlekijn uit Groenlo, is ook de jaarlijkse carnavalskledingbeurs verdwenen. Dat dit een groot gemis is voor Groenlo en omstreken bleek vrijdagavond wel. Een aantal oud vrijwilligsters van de speelotheek en de jeugdcommissie der Knunnekes hebben de kledingbeurs weer nieuw leven ingeblazen.

Er is zoveel kleding ingeleverd dat er wellicht wel iets bij zit als men nog niet geslaagd is met de aanschaf van carnavalskleding.

Zaterdag 28 januari word tussen 11.00 uur en 15.00 uur de kleding verkocht. De verkoop vindt plaats in De Bron aan de Buitenschans 3.

De organisatie laat weten dat belangstellenden rekening moeten houden dat er contact afgerekend dient te worden er is geen pin aanwezig.