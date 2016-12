Lichtenvoordse gitarist Mart Hillen en Harreveldsezangeres Ellis Schutten finalisten Rabo On Stage

De Lichtenvoordse gitarist Mart Hillen en veelzijdige zangeres Ellis Schutten uit Harreveld gaan door naar de finale van Rabo On Stage. In Schouwburg Lochem wonnen ze op vrijdag 26 februari de 3e (en laatste) voorronde van de Achterhoekse talentenjacht.

Mart werd door zowel de jury als het publiek bejubeld om zijn virtuoze pianocapaciteiten. Ellis bracht hen vervoering door haar bijzondere stemgeluid. De winaars werden gekozen door juryleden Juul Diteweg (directeur Artez), Ida Meerdink (programmeur openluchttheater, zangeres en radiopresentatrice) en Ton Tijdink (redacteur De Gelderlander).

Finale

Op zaterdag 28 mei is de finale van dit professionele open podium in Theater Hanzehof in Zutphen. Naast Mart en Ellis zijn hier ook te zien: coverband The Details (Lichtenvoorde), het singer-songwriterduo Marise en Hidde (Baak), zangeres Sterre Koning (Lichtenvoorde) en band Room for The Third (Warnsveld). Zij verworven in eerdere voorrondes een finaleplek. Hier strijden ze om een Rabo Masterclass van een BN-er die in hetzelfde vakgebied actief is én een aantal inspirerende theatervoorstellingen naar keuze.

Kaarten voor de finale zijn te koop via Theater Hanzehof, www.theaterhanzehof.nl. Entree € 12,50.

V.l.n.r.: Mart Hillen – Arjan de Bree (begeleiding op mondharmonica van Ellis Schutten) – Sverre Vreeman (begeleiding op piano van Ellis Schutten) – Ellis Schutten Foto: Sanne Wevers