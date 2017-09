Linea Verheijen uitgeroepen tot Jonge Achterhoekse Ambtenaar van 2017

X 39

OOST GELRE – Linea Verheijen, senior administratief medewerker bij gemeente Oost Gelre, is donderdag 28 september uitgeroepen tot ‘Jonge Achterhoekse Ambtenaar van 2017’. De finale van de verkiezing vond plaats tijdens het Grote JAA! Festival in de Radstake te Heelweg.

Linea Verheijen nam het in de finale op tegen Mario Huinink, beleidsadviseur control en advies bij gemeente Doetinchem, en Leonie Heutinck, medewerker groen bij gemeente Oost Gelre. Onder leiding van burgemeester Otwin van Dijk gingen de drie finalisten met elkaar in debat over de door het publiek gekozen stelling ‘Er moet één Achterhoekse gemeente komen om zo de bestuurlijke slagkracht te vergroten.’ Ook hielden ze een pitch over hun grote droom, waarin de begrippen Lef, Impact en Inspiratie centraal stonden. Na beraad door de jury werd Linea Verheijen uitgeroepen tot winnaar, omdat zij tijdens het debat het beste naar voren kwam.

Jury

De jury werd dit jaar gevormd door Chantal Elferink, Jonge Achterhoekse Ambtenaar van 2016, Anne-Rieke Reurink, bestuurslid van jongerenclub Fresco van Waterschap Rijn en IJssel, en Joke Pot, wethouder bij gemeente Berkelland.

Jonge ambtenaren Achterhoek

De verkiezing voor ‘Jonge Achterhoekse Ambtenaar van het Jaar’ wordt georganiseerd door de Jonge Ambtenaren Achterhoek (JAA!). De verkiezing is bedoeld om het werk van jonge ambtenaren onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. Daarnaast dient de verkiezing andere (jonge) ambtenaren te stimuleren en te inspireren.

Linea Verheijen was blij verrast verkozen te zijn tot ‘Jonge Achterhoekse Ambtenaar van 2017’. Naast de titel wint ze een coachingstraject bij YEP Trainingen.