Marianum en Het Bariet overhandigen vijftig kratten aan de Voedselbank

GROENLO/LICHTENVOORDE – Scholengemeenschap Marianum en Het Bariet zamelden twee weken lang voedsel in voor de ruim 360 gezinnen die bij de Voedselbank Oost-Achterhoek zijn aangesloten.

Op donderdag 22 december haalde de Voedselbank 50 goedgevulde kratten op. De Voedselbank stelt met de levensmiddelen kerstpakketten samen, die op vrijdag 23 december aan de gezinnen worden uitgereikt.

Marleen Hoenderboom van Het Bariet gaf aan dat hun leerlingen een prachtige presentatie van Theo Elzinga van de Voedselbank hebben gekregen, waarin hij onder meer vertelde wat armoede is. Tijdens de lessen kwam de armoede en de noodzaak van de Voedselbank regelmatig ter sprake. Leerling Tygo was heel enthousiast en had elke dag weer voedsel bij zich voor in het krat. Een groep leerlingen zorgde ervoor dat de middelen keurig gesorteerd in de kratten lagen. Het Bariet haalde vijftien volle kratten op.

In de onderbouw op de locaties in Groenlo en Lichtenvoorde werden in totaal 35 kratten aan Martien Boschker van de Voedselbank overhandigd.

Scholengemeenschap Marianum en Het Bariet hopen dat vele gezinnen tijdens de feestdagen genieten van de door de Voedselbank verstrekte kerstpakketten en wensen de Voedselbank veel succes.

Foto: Marianum

