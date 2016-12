Marianum en Het Bariet zetten zich in voor de Voedselbank

GROENLO/LICHTENVOORDE – Zoals ieder jaar zet Scholengemeenschap Marianum zich in voor de mensen die het minder hebben en wel een steun in de rug kunnen gebruiken. Net als vorig jaar is de keuze gevallen op de Voedselbank Oost-Achterhoek.

Er zijn op dit moment ruim 360 gezinnen aangesloten bij de Voedselbank Oost-Achterhoek en met de onderbouwleerlingen op de locaties in Lichtenvoorde en Groenlo wil Marianum deze gezinnen helpen. In Lichtenvoorde gebeurt dit in samenwerking met Het Bariet.

Tot en met 22 december staat op beide locaties van de onderbouw en in Het Bariet een groot aantal kratten, waarin door leerlingen meegebrachte producten verzameld kunnen worden.

Op 22 december worden de gevulde kratten door medewerkers van de Voedselbank opgehaald, waarna op 23 december kerstpakketten kunnen worden uitgereikt aan de gezinnen.

Marianum en Het Bariet hopen hiermee vele gezinnen deze Kerst te kunnen voorzien van een rijkelijk gevuld kerstpakket.

[0] Tekst: Marianum

[1] Foto: Marianum