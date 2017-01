‘MAX’ Formule 1 replica bij start Expeditie Noordkaap

LICHTENVOORDE – Aanstaande zondag is de grootse start van Expeditie Noordkaap 2017. Expeditie Noordkaap is een 8-daagse toertocht naar het noordelijkste puntje van het Europese continent, die de deelnemers naar de mooiste plekken in Scandinavië brengt, met als hoogtepunt een bezoek aan de Noordkaap zelf. Dit jaar zullen er 18 teams vertrekken vanuit Lichtenvoorde om een week later op 5 februari weer te finishen bij HRZ ’t Zwaantje in Lichtenvoorde.

Naast het uitzwaaien van de teams heeft de organisatie een heel programma op touw gezet, zodat het voor iedereen interessant is om te komen. Er is een kinderhoek ingericht waar de kinderen kunnen kleuren, ze kunnen springen op het luchtkussen, een rondje op een quad maken en een echte auto beschilderen. Daarnaast lopen er rendieren rond waarmee de bezoekers op de foto kunnen en als hoogtepunt komt er een ‘MAX’ Formule 1 replica auto te staan en een Nissan GT-R (bekend van Need for Speed en The Fast and the Furious). De oudere jeugd kan klimmen op een klimwand of gebruik maken van de rijsimulator. Er is een parcours ingericht die iedereen, onder professionele begeleiding, kan afleggen op een scootmobiel. Om het extra spannend te maken krijgen de deelnemers een speciale bril op waarmee het lijkt als je dronken op de scootmobiel zit.

Alle activiteiten vinden binnen plaats, dus het weer hoeft geen belemmering te zijn. Naast de gratis toegang zijn er ook gratis warme en koude drankjes en hapjes te verkrijgen.

De start is aanstaande zondag 29 januari bij Roemaat Transport aan de Albert Schweitzerstraat 19 in Lichtenvoorde. De overdekte hal is van 11 tot 13 uur geopend.