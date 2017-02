Muurresten op de Dael slecht aan toe

GROENLO – Restanten van de Beltrummerpoort staan sinds 2006 op de Dael in Groenlo. Er heeft tijdelijk, om corrosie tegen te gaan, een afdak boven gestaan. Volgens Theo Donderwinkel (CDA) valt de muur langzaam uit elkaar en vroeg dinsdagavond 7 februari in de Raadvergadering aan wethouder René Hoijtink wat er mee gaat gebeuren.

“We hebben een aantal organisaties gevraagd om een plan te ontwikkelen. Of ze waren te duur of het was van boven afdekken en impregneren, zodat het behouden kan blijven”, aldus wethouder Hoijtink. “De stenen worden aan elkaar gehecht met kalkmortel en dat heeft de eigenschap om vocht aan te trekken en dat is het probleem. Er heeft nu een andere firma gekeken naar welke stukken bewaard kunnen blijven, muurresten die nog goed in takt zijn”.

De wethouder hoopt dit plan in april te krijgen zodat daarmee aan de slag kan worden gegaan.