Naoberdagen met duizenden bezoekers

LIEVELDE/RUURLO – De makers van het magazine Naober kijken terug op een geslaagde eerste editie van de Naoberdagen. Bijna 5.000 bezoekers genoten afgelopen weekend van het lezersevent bij Erve Kots te Lievelde. “Het leek of ik letterlijk door het tijdschrift Naober wandelde.” “Wat een prachtige dag!” “Wat hebben we enorm genoten!” Zomaar drie enthousiaste reacties van bezoekers van de Naoberdagen die het blad op 23 en 24 september hield bij Erve Kots in Lievelde. Het evenement was de feestelijke afsluiting van het tienjarig jubileum van het magazine voor Oost-Nederland.

De Kracht en Pracht van het Oosten kreeg inhoud door het optreden van artiesten, standhouders met bijzondere spullen, demonstraties en workshops.

Zaterdag stal Dick van Altena de show met country-evergreens en liedjes uit de Betuwe, kok Nel Schellekens verbaasde het publiek met haar ‘van kop tot kont’- kookwijze en werd hartelijk gelachen om het ‘werkvolk’ dat luidruchtig over het terrein banjerde. Troubadour Gery Groot Zwaaftink boeide de bezoekers met zijn verhalen en liedjes en meerdere exclusieve stands zorgden voor een breed palet aan lekkere producten, proeverijen en hebbedingen.

Zondag vertederden de jonge boerendansertjes van Maarkels Diamant de bezoekers en werden herinneringen opgehaald bij het zien van nostalgische kinderwagens en kleding ‘van toen’. Kinderen konden knutselen of zich vermaken met de tokkelbaan van Klimbos Ruurlo. Het welbekende Brook Duo zorgde met vrolijke liedjes voor een opperbeste stemming.

Overal op het fraaie terrein vonden speciale ontmoetingen plaats en er was veel interactie met het publiek. De “mooiste dialectwoord” verkiezing bewees dat de streektaal leeft getuige de honderden briefjes met favoriete dialectwoorden die bezoekers opschreven. Uitspraken als “schottelslet, kateker, pokkelen en vernemstig” zorgden voor humoristische conversaties tussen onder meer Achterhoekse, Twentse, Veluwse en Drentse bezoekers.

Hoofdredacteur Marsha Walraven: “Ik vind het fantastisch dat ik afgelopen weekend zoveel lezers heb mogen ontmoeten. Iedereen is even enthousiast over het tijdschrift én over het evenement. Wij als makers hebben er veel energie van gekregen. Wij nemen dit enthousiasme, en alle tips en ideeën van onze lezers mee om een nóg beter blad af te leveren!”

Het was een geslaagd weekend. De organisatie beraadt zich over een eventueel vervolg.

[0] Tekst en foto's: PR