Nieke Hoitink krijgt hoofdrol in Passion Lichtenvoorde

X 343

LICHTENVOORDE – Radiopresentatrice Nieke Hoitink van Omroep Gelderland gaat de rol van verteller vervullen tijdens Passion Lichtenvoorde op dinsdag 11 april. Zij is elke ochtend tussen 6 en 9 uur op de radio te horen in ‘Goede Morgen Gelderland!’ Daarover zegt ze, dat het bijzonder werk is om de ochtendshow te presenteren om er te zijn voor Gelderland in de uren dat de dag begint.

De keuze voor Nieke Hoitink als verteller in Passion Lichtenvoorde is daarom een logische combinatie. Ze is uit Aalten afkomstig en haar uitstekende presentatie met haar prettige persoonlijkheid en grote betrokkenheid bij de regio op de radio straalt de verbinding uit voor Passion Lichtenvoorde. Het evenement brengt mensen samen door passie te delen en compassie te tonen. Dit is ook de kracht van het lijdensverhaal waar lijden, sterven en opstaan de boventoon voeren en waar ontzettend veel mensen hoop en kracht aan ontlenen, aldus de organisatie Passie voor Cultuur en Maatschappij. “We zijn daarom erg blij dat Nieke Hoitink ‘ja’ zei tegen onze keuze voor haar als verteller in Passion Lichtenvoorde.

Na carnaval van start

Passion Lichtenvoorde is een multimediaal evenement met medewerking van koor Noir, de Marianum schoolband in een continue wisselende samenstelling en een cast bestaande uit bekende Oost Gelrenaren. Vorig jaar namen meer dan duizend mensen deel aan een indrukwekkende tocht met het kruis naar Marianum waar Passion Lichtenvoorde verder tot uitvoering kwam. Dat aantal heeft de organisatie uitgedaagd grotere betrokkenheid te genereren. De uitvoering van het passieverhaal is in de aula van Marianum. Buiten op het schoolplein is de uitvoering op een grote videowall te bewonderen. Passion Lichtenvoorde is op dinsdagavond 11 april. De kaartverkoop gaat direct na de carnavalsvakantie op maandag 6 maart van start.

Nieuws en tip insturen Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier. Uw e-mail (verplicht)

Titel

Nieuwsbericht

Naam tekstschrijver en/of fotograaf (verplicht)