Nieuw Grols souvenir

GROENLO – VVV Oost Gelre heeft samen met Brigitte Nibbelink van Brini en Bernou Wagenaar van Achterhoek Toerisme de handen in een geslagen om een mooi souvenir te ontwikkelen voor iedereen. Geïnspireerd op het bijzondere verhaal van de vuurvliegjes van de kerkers in Groenlo.

In het begin van de 17e eeuw speelt zich het drama af rond de vermeende heksen Aele en Anna Corten. Aele en Anna hielden van de natuur en gingen graag naar de vuurvliegjes kijken tijdens de schemering en dansten dan samen rondom de vuurvliegjes. Dit werd niet begrepen door het volk, waardoor zij bestempeld werden als heksen en ter dood werden veroordeeld. Anna, de dochter van Aele, heeft weten te ontsnappen uit de kerker. Aele is in 1613 geëindigd op de brandstapel.

Dit bijzondere verhaal wordt op een prachtige manier verteld in een korte film in de kerkers. Het verhaal blijft hangen en grijpt je aan. Daarom hebben wij een blijvende herinnering aan dit indrukwekkende bezoek willen maken.

Er is een bijzondere ketting ontwikkeld in de vorm van een vuurvliegje en deze gaat vanaf vandaag (1 februari 2017) in de verkoop bij Brini en de VVV.