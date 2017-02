Nieuw Prinsenpaar in Zwolle

X 883

ZWOLLE/Groenlo – Franklin (Groot Kormelink), van Toyota Kormelink in Groenlo, en adjudant Arno (te Braake) van Bouwbedrijf de Driehoek regeren als het 39ste prinsenpaar bij carnavals vereniging De Zwolse Noamelkers over het Zwolse narrenvolk. De hoogheden werden vrijdagavond in een bomvol City Lido onthuld.

Prins Franklin en adjudant Arno nemen de scepter over van Jan Teselink en Aloys Schuurink. Het nieuwe prinsenpaar regeert met de leus: “Wí’j raakt um good”!

De jeugdprins in Zwolle is Jelle (Reijerink) en jeugdadjudant Jasper (ter Braak)!

Misschien vindt je dit ook interessant Foto’s onthulling prins en adjudant Noamelke...

Nieuws en tip insturen Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier. Uw e-mail (verplicht)

Titel

Nieuwsbericht

Naam tekstschrijver en/of fotograaf (verplicht)