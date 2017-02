De nieuwe Bron heet De Mattelier

X 823

GROENLO – De nieuwe naam van De Bron wordt De Mattelier. Deze werd zojuist (lees vrijdagmiddag) aan het publiek gepresenteerd. De naam is niet echt verrassend, omdat deze al als werknaam werd gebruikt. Voor een passende naam voor de nieuwe Bron heeft de stichting vorig jaar een prijsvraag uitgeschreven. Er kwamen honderd inzendingen binnen. Onder deze voorstellen waren 75 verschillenden namen. Negen personen hadden dezelfde naam. Uit deze negen inzenders is onder toezicht van notaris Roerdink een winnaar gekozen. De winnaar is Ina van Lith. “Zij is lid van Dito en deze toneelgroep is één van de gebruikers van De Bron”, vertelde Hans Tops, voorzitter van de Stichting CC De Bron en vervolgde dat de prijsuitreiking plaats zal vinden in september, tegelijk met de officiële opening.

Inmiddels is met de bouw van De Mattelier het hoogste punt bereikt. Aan de achterkant (Wheme) is in anderhalve week een heel nieuw gebouw uit de ‘grond gestamd’.

Wethouder René Hoijtink liet weten dat de gemeente blij is met dit project. “Dit is een mooie ontwikkeling voor de stad Groenlo. Ook alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Zonder jullie hadden we dit nooit kunnen bereiken”, vertelde René Hoijtink, wethouder gemeente Oost Gelre.

“De naam Mattelier ‘bekt goed’, oftewel een vrolijk klinkende naam”, aldus Hans Tops. “Op 30 juli 1887 werd herdacht dat Herman Mattelier 500 jaar daarvoor het gasthuis had gesticht. De nieuwe Lievelderstraat werd omgedoopt in de Mattelierstraat. Herman Mattelier, pastoor van Groenlo, schonk in augustus 1387 twee huizen aan het stadsbestuur om te dienen als gasthuis. In 1724 werden beide gasthuizen in het openbaar verkocht en Burgemeester Veldinck werd de nieuwe eigenaar. Hij kocht toen één van de gasthuizen voor 270 gulden. Het andere gasthuis (pesthuis of leprozenhuis) werd voor 90 gulden verkocht”, vertelde Tops.

“De Mattelier is straks voor ons alle Grollenaren. Wij streven ernaar om het een centrale ontmoetingsplek van Groenlo te laten worden. Een nieuw functioneel gebouw dat laagdrempelig, gastvrij en toegankelijk is voor alle leeftijden. Wij bieden straks kleinschalig theater, filmhuis, creatieve werkplaats voor alle leeftijden en een continue kunst expositie.

