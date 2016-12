Nieuwjaarsparty Rockcafé Taste

GROENLO – Op de eerste dag van het nieuwe jaar treedt het duo Niek Giezen en Tim Ebbers op bij Rockcafé Taste in Groenlo. De heren behoeven geen enkele introductie meer. Het duo ‘Niek en Tim’ komt vanaf half vier het nieuwe jaar muzikaal omlijsten! Puur akoestisch.

Beide heren zijn gepokt en gemazeld in de Achterhoekse muziekscene. Tim Ebbers is voornamelijk bekend als zanger/frontman van de legendarische (en tegenwoordig weer helemaal in the picture) Grolse formatie De Gracht en Niek Giezen kwam via allerhande muzikale omzwervingen terecht in de Fashion Showband waar hij tegenwoordig deel van uit maakt.

Het optreden is vanaf 16.00 uur.

De entree is gratis.