Nirvana Tribute / 90’s Grunge Coverband

GROENLO – Het nieuwe jaar is weer begonnen, en uiteraard ook weer de live optredens in Rockcafé Taste. Zaterdag 28 januari is er weer een “Taste Live” en dit keer met Captain Albatross.

Moe van alle laffe top-40 coverbandjes, piratenmuziek en zouteloze deuntjes besloten 3 doorgewinterde muzikanten in 2006 de krachten te bundelen en de oefenruimte in te duiken. Versterkers op 10, aftikken en gaan! De muzikale richting was al snel duidelijk: Vette jaren ’90 grunge, de muziek waar ze allemaal mee opgroeiden. Bands als Pearl Jam, Soundgarden, Therapy, Alice in Chains en vele anderen, afgewisseld met een uitschieter naar nieuwere rockplaten van artiesten als Foo Fighters, Turbonegro en Weezer. Al snel bleek dat ze alle vier een enorme voorliefde hadden voor de pioniers en grondleggers in dit genre: Nirvana, en al snel was de Nirvana-tribute geboren. Mokerhard, krachtig en vol passie brengen ze de hits, de album-tracks en onbekendere pareltjes uit het repertoire. De stem van de zanger is daarbij een beangstigende 1-op-1 kopie van de stem van Kurt Cobain..

Zaterdag 28 januari komen ze hun grunge-gospel over Rockcafé Taste in Groenlo uitstorten, dus trek de houthakkersbloesjes maar aan, neem een pilsje in de hand en kom mee-springen op al deze klassiekers!

28 januari

22:00

Entree vrij