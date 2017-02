Nominaties Gelderse Kleiroze 2016 bekend

LIEVELDE – Tijdens het dialectfestival Plat Gespöld op zaterdagavond 8 april in Erve Kots te Lievelde wordt de winnaar van de Gelderse Kleiroze bekend gemaakt. Deze prijs is in het leven geroepen om muziek in de streektaal onder de aandacht te brengen. De winnaar ontvangt de Gelderse Kleiroze, een beeld gemaakt door cliënten van Klei & Kunst van Elver Zorg te Doetinchem. Vorig jaar won Jan Ottink zowel de vakjury- als de publieksprijs voor zijn lied ’Maak mie Wakker’. Nu gaat het opnieuw om een haevig streektaallied uitgebracht in 2016.

Genomineerd zijn De Boetners met Zo wiet Weg, Ben Lukassen met ’t Ni-js van alle lieve Mensen, Paul Mulder met Rivier, De Pensionado’s met Zol ie mien Missen en Valsplat (voorheen de Zwolse Rockers) met ’t Viefde Rad.

De jury voor dit regionale scholderklöpke bestaat uit de radiomakers Hans Jansen (Radio Favoriet RTV), Wilfried Poorthuis (Radio Oost en Alles Plat), Eric van den Berg (Omroep Gelderland), Gerbert Abbink (Ideaal RTV), Ben Nijkamp (Streektaal Radio bij Hofstreek FM) en Seebe Janssens (Optimaal FM) onder voorzitterschap van Hans Beernink.

Ook dit jaar krijgt het publiek de kans zijn favoriet te kiezen. In samenwerking met Omroep Gelderland komt op de Facebookpagina van Plat Gespöld de lijst van de genomineerden staan. Daaruit kan het publiek de hele maand maart (maand van de streektaal) drie haevige liedjes kiezen en via stemming zijn voorkeur kenbaar maken.