Op zoek naar dé uitdaging voor 2017?

Vrijdag 23 juni 2017 gaan de deelnemers van de Tristan Hoffman Challenge de Passo dello Stelvio in Italië bedwingen. En dit allemaal voor een bijzonder doel: stichting Kanjers voor Kanjers. Deze stichting laat kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is sporten en spelen. De deelnemers aan de Tristan Hoffman Challenge gaan fietsend, hardlopend of wandelend de Stelvio bedwingen en zamelen hiermee zoveel mogelijk geld in voor Kanjers voor Kanjers.

Uitdaging, sport en het goede doel komen samen Dé tijd voor het maken van goede voornemens komt er weer aan. Gezonder leven, meer sporten en misschien wel stoppen met die ene slechte gewoonte. “Het maakt het extra de moeite waard als je door te sporten iets kunt betekenen voor je medemens”, vertelt Tristan Hoffman (ex-beroepswielrenner, voormalig ploegleider van Team Tinkoff en nu ploegleider van de nieuwe wielerploeg Bahrein Merida). De Tristan Hoffman Challenge is naar hem vernoemd. Vrijdag 23 juni 2017 vindt alweer de achtste editie van de Tristan Hoffman Challenge plaats. “Ieder jaar staan we weer versteld van het enthousiasme en de geweldige prestaties van de deelnemers. Zowel sportief als het vermogen om zoveel sponsorgeld in te zamelen. Ik ben dan ook trots op het succes van het evenement”, aldus Tristan Hoffman.

De Passo dello Stelvio: het fantastische toneel van de Challenge “Op 23 juni 2017 gaan wij de uitdaging aan de Passo dello Stelvio te bedwingen”. Deze pas staat bij velen op het to-do lijstje en gezien het aantal deelnemers dat zich nu al heeft ingeschreven is de Stelvio een fantastisch mooie uitdaging. We starten vanuit het plaatsje Prato, maar verblijven gezamenlijk in hotels in het dorpje Silandro. “Wij kiezen er bewust voor om het deelnemersaantal klein te houden. De deelnemersgrens van 150 personen is één van de succesfactoren. Het doel van de Tristan Hoffman Challenge is natuurlijk het inzamelen van zoveel mogelijk geld, maar voor ons is het belangrijk dat de Challenge voor de deelnemers een onvergetelijke ervaring is en dat ze niet opgaan in de massa. Dit is volgens mij de kracht van onze uitdaging”, aldus Erwin de Roo, medeorganisator van de Tristan Hoffman Challenge. “Er hebben zich al bijna 120 deelnemers opgegeven, de inschrijving loopt dus voorspoedig”.

Waar gaat het geld naartoe?

De volledige opbrengst van de Tristan Hoffman Challenge gaat naar Kanjers voor Kanjers. De stichting realiseert projecten voor het welzijn van kinderen in de Achterhoek, in het bijzonder door sport en spel. Met de opbrengst van onder andere de Tristan Hoffman Challenge steunen ze diverse projecten die passen binnen hun doelstelling: kinderen in de Achterhoek voor wie het niet vanzelfsprekend is, de mogelijkheid bieden om te sporten en te spelen. Kijk voor meer informatie op www.kanjersvoorkanjers.nl

Maak je goede voornemens waar: meld je aan! Ben jij als fietser, hardloper of wandelaar op zoek naar een sportieve uitdaging en wil jij je graag inzetten voor het goede doel? Maak je dromen waar en meld je nu aan voor de Tristan Hoffman Challenge. De Challenge is voor elk niveau een uitdaging. Ook ongetrainde enthousiastelingen bieden wij graag de mogelijkheid om mee te doen. Onze trainers helpen graag om je door middel van trainingschema’s en gezamenlijke trainingen klaar te stomen voor dé sportieve uitdaging van 2017. Meer informatie op www.tristanhoffmanchallenge.nl

