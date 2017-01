Open Dag Lepelatelier te Groenlo

GROENLO – Zaterdag 14 januari kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in het Lepelatelier. Hier worden teken- en schildercursussen georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Tijdens de open dag hangt er werk van cursisten en wordt er informatie gegeven over de verschillende cursussen. Kinderen kunnen ter plekke tekenen. De open dag is van 11.00 tot 16.00 uur.

U kunt onder andere informatie krijgen over de cursus aquarel schilderen voor volwassenen die start op vrijdag 20 januari. Deze cursus is voor beginners en gevorderden. Aquarel is een veelzijdige techniek waarbij papiersoort en gebruik van water een belangrijke rol spelen. Tijdens de cursus wordt er veel gebruik gemaakt van voorbeelden uit de kunstgeschiedenis om te kijken wat je allemaal met aquarel kunt.

Op 20 januari start ook een teken- en schildercursus voor kinderen. In deze cursus komen allerlei teken en schildertechnieken aan de orde zoals pastelkrijt, houtskool, acrylverf en aquarel. Kinderen leren hoe je diepte kunt maken op een plat vlak door middel van kleur, overlapping en perspectief. Je leert goed te kijken en je creativiteit te ontwikkelen.

In april starten er 2 workshops van vier lessen met het landschap als inspiratiebron. Daarin gaan we buiten tekenen en schilderen. Er is een cursus voor kinderen en volwassenen. Deze workshop kan ook als inspiratie dienen voor de cursus “HET LANDSCHAP ALS ATELIER” in september.

Nieuw bij het Lepelatelier:

HET LANDSCHAP ALS ATELIER.

Een teken- en schildercursus in Zuid Frankrijk.

Deze cursus vindt plaats van 2 tot 9 september 2017 in de Cevennes op een 12de eeuws landgoed.

Over al deze cursussen en workshops kunt u meer informatie krijgen tijdens de open dag.

Het lepelatelier ligt aan de Molenweg in Groenlo.

De open dag is van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Meer informatie: lepelatelier@yahoo.com