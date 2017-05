Open repetitie Muziekvereniging Groenlo. Kom langs en geef je op!!

X 37

GROENLO – Muziekvereniging Groenlo houdt op maandagavond 15 mei een open repetitie voor kinderen die een muziekinstrument willen gaan bespelen. Kinderen kunnen zich op deze avond opgeven voor muziekles voor een blaasinstrument of slagwerk. Deze open repetitie is bedoeld vor kinderen vanaf groep 4 en hoger.

Op het moment dat kinderen zich opgeven voor muziekles, zullen zij de eerste tijd alleen individuele muziekles volgen. De individuele muzieklessen voor de blaasinstrumenten worden voornamelijk gegeven door docenten van Boogie Woogie. De jeugdslagwerkers krijgen ook iedere week individueel les; deze worden gegeven door eigen docenten.

Als kinderen enige tijd les hebben gevolgd, kunnen zij doorstromen naar één van de jeugdafdelingen. Momenteel heeft Muziekvereniging Groenlo vier verschillen groepen. Het orkest met de naam ‘Eigenwijs’ is voor jonge kinderen die ruim een half jaar muzieklessen hebben gevolgd; zij leren in deze groep samen te spelen. Na ongeveer een jaar gespeeld te hebben in ‘Eigenwijs’ kunnen ze doorstromen naar de ‘Muziekfabriek’. Beide orkesten staan onder leiding van Bas Konings.

Er zijn ook drie jeugdslagwerkgroepen onder de naam ‘Snuffle’. In verband met de grote belangstelling werd ‘Snuffle’ enige tijd geleden opgesplitst in verschillende groepen. Snuffle staat onder leiding van John Sonderen.

Tijdens de open repetitie is te zien en te beluisteren hoe de ‘Muziekfabriek’ muziek instudeert voor een concert. Daarna krijgen de kinderen de gelegenheid om diverse instrumenten (ook slagwerk) uit te proberen en vragen te stellen. Natuurlijk kunnen zij zich tijdens deze avond ook opgeven voor de muzieklessen en zij worden daarmee ook lid van de vereniging.

De open repetitie is op maandagavond 15 mei van 19.00 – 19.30 uur in Cultureel Centrum de Bron aan de Buitenschans 1 in Groenlo. Er zullen voldoende mensen aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden.

Wie meer informatie wil hebben of zich op wil geven als lid, kan contact opnemen met Marieke Ressing via het mailadres jeugd@muziekvereniginggroenlo.nl