Opgave bloemenpanelen Grolse kermis

X 131

GROENLO – Ook in 2017 zullen de bloemenpanelen weer een belangrijk onderdeel uitmaken van de Grolse Kermis 2017 en aankleding voor de altijd gezellige feestent op de maliebaan. De opgaaf hiervoor is gestart en iedereen kan zich inschrijven via het Emailadres: panelencommissie@hotmail.com. voor 24 Juli. Dus buurten, verenigingen, vriendengroepen,scholen steek de koppen weer bij elkaar voor dit creatieve en gezellige begin van de kermis.

Zijn er kinderen die mee willen doen maar geen plakplek hebben zorgen wij als Panelencommissie voor een geschikte locatie.

Er wordt gestreden in de volgende klasse’s

– Kinderklasse Paneel 1,22 x 1,22 mtr gratis bloemen en lijm

– C- Paneel 2,44 x 1,22 mtr (ook voor de wat oudere kinderen)

– B- Paneel 2,44 x 2,44 of 2,44 x 3,66

– A-Vrije klasse Afmeting en vormgeving is vrij tot 20.000 bloemen gratis

De panelen worden beoordeeld door een vakjury en een publiekjury. De prijsuitreiking vindt plaats op zondagavond 20 augustus in de feesttent. De kinderen die meedoen met een kinderpaneel winnen altijd een beker en een geldprijs.

Grolse Kermis, Deur en Veur Grolle, 19 t/m 21 augustus 2017