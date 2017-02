GROENLO – OTC Hengelo en Rokramix Betoncentrales gaan verder onder naam Rouwmaat. “Om onszelf als één bedrijf goed in de markt te kunnen profileren is besloten dat OTC Hengelo en Rokramix Betoncentrales onder de naam Rouwmaat in de markt opereren”, dit schrijft Rouwmaat Groep op haar website.