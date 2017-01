Passion Lichtenvoorde krijgt een vervolg

LICHTENVOORDE – Passion Lichtenvoorde naar het televisieprogramma van de EO, KRO een NCRV, krijgt een vervolg en wel op dinsdag 11 april 2017. De eerste editie was dermate een groot succes dat het niet uit kon blijven dat er een vervolg van deze eigentijdse, muzikale paasvertelling zou komen.

Vorig jaar namen meer dan duizend mensen deel aan de ingetogen tocht met het kruis naar Marianum waar Passion Lichtenvoorde verder tot uitvoering kwam. Dat aantal heeft de organisatie uitgedaagd grotere betrokkenheid te genereren. Er zullen nieuwe aspecten aan de opvoering worden toegevoegd, maar wat dat is, zal de organisatie later bekend maken. Nieuw is dat Maria in de Lichtenvoordse editie een hoofdrol heeft gekregen en dat ook leerlingen van het Marianum meespelen. Wie de hoofdrollen van Jezus, Petrus, Judas, Pilatus en de verteller voor hun rekening zullen nemen, wordt later onthuld. Dit zijn net als bij de landelijke Passion, bekende Oost Gelrenaren.

Om 19.30 start Passion Lichtenvoorde op het marktplein in Lichtenvoorde. Vandaar uit wordt een groot kruis naar het plein van Marianum gedragen, waar het kruis wordt opgericht. In de aula wordt de uitvoering van Passion Lichtenvoorde vervolgd. De opvoering van het passieverhaal is een dynamisch geheel dat ook op een megagroot buitenscherm op het schoolplein te volgen is.

Passion Lichtenvoorde komt tot stand met medewerking van Marianum en de Lichtenvoordse kerken. Eind vorig jaar is een nieuwe stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij opgericht die Passion Lichtenvoorde als een indrukwekkend cultureel evenement blijvend wil neerzetten.