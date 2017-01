Plaatsing locomotief en wagon bij voormalig GOLS-station

GROENLO – Op woensdag 25 januari wordt bij het voormalig GOLS-station aan de Parallelweg een locomotief en een wagon geplaatst. Een bijzonder moment waarmee de geschiedenis herleeft. De plaatsing is onderdeel van de verbetering van de verbinding tussen Marveld Recreatie en het centrum van Groenlo die op dit moment in uitvoering is.

De route tussen Marveld Recreatie en het centrum van Groenlo krijgt een betere uitstraling met meer beleving voor de bezoeker. Het busstation is opgeknapt en er ontstaat een aaneengesloten groen park. De voorbereiding van het project is de afgelopen jaren opgepakt met een grote betrokkenheid vanuit Groenlo. De plannen zijn uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit aanwonenden en vertegenwoordigers van de omliggende bedrijven en de Burgergroep Stad Groenlo. Aannemer Sallandse Wegenbouw voert de werkzaamheden momenteel uit.



Belangstellenden van harte welkom bij plaatsing!

Een uniek onderdeel van het project zijn de ontwikkelingen ter hoogte van het voormalige GOLS-station. Medio december 2016 is hier een stuk spoor aangelegd van zo’n 100 meter. Op woensdag 25 januari worden de locomotief en een historische wagon geplaatst. Deze zijn op initiatief en aanvraag van Ronald Wopereis, bewoner van het voormalige GOLS-station, ter beschikking gesteld door stichting De Locomotor. De zogenoemde ‘sik’ is een soort locomotief die vroeger ook op de GOLS-lijn reed. De wagon heeft nooit hier gereden, maar zal dienst gaan doen als ruimte voor een expositie over de geschiedenis van de voormalige spoorlijn in Groenlo. Vanaf 13.00 uur worden de locomotief en de wagon met een hijskraan op het spoor gezet. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Mijlpaal in Programma Stad Groenlo

Wethouder René Hoijtink toont zich zeer tevreden met de ontwikkelingen: “Dit is absoluut een volgende mijlpaal in de uitvoering van Programma Stad Groenlo. Het betreft opnieuw een voorbeeld van een prima samenwerking tussen inwoners, bedrijven en de gemeente. Het resultaat van het vasthouden aan een gedragen visie.” Wethouder Marieke Frank benadrukt het belang voor het toerisme: “De komst van de locomotief en de wagon is niet alleen een aanwinst voor de nieuwe toeristische route, maar ook een fantastische aanvulling op alles wat er al te zien en te beleven is in de bourgondische vestingstad Groenlo.”

Geschiedenis spoor en GOLS-station

Het GOLS-station in Groenlo werd geopend op 15 oktober 1884. GOLS staat voor Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij. Het station lag aan de spoorlijn tussen Winterswijk en Hengelo/Enschede. De treindienst voor het personenverkeer werd gesloten in 1937. Tot in 1972 werd het spoor nog gebruikt voor goederenvervoer tussen Winterswijk en Borculo. In 1977 zijn de sporen opgebroken. De ligging van de spoorlijn is met name tussen Groenlo en Neede echter nog goed zichtbaar. In 1995 werd het stationsgebouw gerestaureerd. Sindsdien heeft het station een bestemming als woonhuis.