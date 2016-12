Populaire Grolse Wanten tijdelijk uitverkocht

GROENLO – De Grolse wanten heren en dames zijn zo populair dat ze tijdelijk zijn uitverkocht. Dit schrijft de Grolse Wanten Sociëteit op haar Facebook en website. “Het is ongelofelijk maar waar voor het eerst in het bestaan van onze sociëteit zijn de Grolse Want heren en dames tijdelijk uitverkocht”, aldus de Sociëteit.

Volgens de heren van Sociëteit wordt er hard gewerkt om De Grolse Wanten zo snel mogelijk weer te leveren.

Voor meer informatie: http://www.grolsewanten.nl