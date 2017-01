Prikkelz organiseert workshop “Spierballen in je hoofd”

GROENLO – Wil jij graag jezelf en/of anderen helpen met omgaan met pesten en pesters? Hoe kun je sterk en handig reageren als iets spannend is of niet leuk? Of gewoon wat vaker “nee” zeggen wanneer jij dat graag wilt? .

Kom dan op vrijdag 13 januari naar de Bron en kweek samen met Frans van Gent spierballen in je hoofd!

Ben je tussen 9 en 12 jaar oud, dan ben je om 15.45 uur van harte welkom. Deze actieve training duurt ongeveer 1,5 uur. Kosten zijn € 2.50 p.p.

Er is plek voor 15 kinderen, meld je snel aan via info@prikkelzgroenlo.nl

Voor meer informatie over onze activiteiten kijk op onze website www.prikkelzgroenlo.nl