Probroed & Sloot eet gezond voor goede doelen

GROENLO – Voor het zesde jaar op rij hebben medewerkers van broederijonderneming Probroed & Sloot in Groenlo elke dag twee stuks fruit gegeten. Dit doen ze niet alleen voor hun eigen gezondheid maar ook voor het goede doel.

Probroed & Sloot heeft het welzijn van mens en dier hoog in het vaandel staan. Daarom biedt ze haar medewerkers de nodige vitaminen aan middels ‘werkfruit’. “Iedere dag kunnen de medewerkers beschikken over 2 stuks vers fruit. De mensen bij Probroed & Sloot voelen zich er vitaler door en leveren dan ook graag een tegenprestatie voor al dat gezonds. Aan het eind van de maand november begin december gaan wij langs bij de medewerkers met de vraag hoeveel het fruit hun waard was. Het bedrag dat met deze vrijwillige bijdrage wordt ingezameld vult het bedrijf aan tot een mooi bedrag”, vertelt Edwin Paardekoper van Probroed & Sloot.

Het uiteindelijke geldbedrag wordt gedeeld en overhandigd aan goede doelen die lokaal zijn en een bijdrage leveren aan mens of dier.

Dit jaar kregen zes goede doelen een bedrag van 500 euro. Vragender Ouderen Soos wil het geld gaan gebruiken voor de herinrichting van de nieuwe locatie. Stichting Rita van Wessel uit Ruurlo gebruikt het geld voor behandeling van Rita in Amerika van hersenstam tumor. Vliertuin De Vlier in Winterswijk wil het geld gaan gebruiken voor natuurlijke klimtoestellen in De openbaretuin. Zwembad Meekenesch in Lichtenvoorde gaat met het geld materialen aanschaffen voor de baby en peuter groepen. EHBO Harreveld wil met het geld kinderen EHBO voor basisschool leerlingen bekostigen. Noud en Mart BMX vrienden krijgen 500 euro voor trainingen in België.