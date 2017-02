Rosenmontag Grolse Morgen, niet meer weg te denken uit het Carnaval in Grolle

X 253

GROENLO – Een ochtend met entertainment, gezelligheid en feest voor jong en oud. Lekkere nummers en stampende carnavalsbeats van Feest-DJ Guus (foto), een spetterend optreden van de dansmarietjes en ludieke muziekspelletjes, begeleid door het geniale pianospel van Christof Elsinghorst en de stem van Bjorn Koldewey. De Rosenmontag Grolse Morgen is niet meer weg te denken uit het Grolse Carnaval.

“Ook dit jaar hebben we weer een prachtig programma in elkaar weten te zetten”, vertelt Martijn van Geemen, voorzitter van de Rosenmontag Grolse Morgen- commissie. “Natuurlijk staat de prijsuitreiking centraal deze ochtend. We hebben geprobeerd om deze uitreiking te omlijsten met een feestelijk programma. Ik kan verklappen dat dat ons gelukt is”, aldus de trots ogende Van Geemen. “Om 10.00 uur doet Erwin de Roo de deuren van City Lido open en stromen de eerste carnavals- en vriendengroepen binnen, zo leert de ervaring. Zo rond 10.30 starten we met het programma rondom de prijsuitreiking en dat belooft een enorm spektakel te worden. We zijn er namelijk in geslaagd om verschillende bekende Grolse artiesten te boeken voor een optreden. De ochtend zal daarmee nog meer live- muziek bevatten dan voorheen”.

Rosenmontag beginnen bij City Lido belooft dus ook in dit carnavalsjaar weer een absoluut hoogtepunt van je carnaval te worden. Dus beste carnavalsvierders: hoezo is tien uur te vroeg? En waarom is de maandagmorgen alleen bedoeld voor deelnemers van de optocht? Allemaal onzin, de Rosenmontag Grolse Morgen is voor alle Carnavalsvierders. Geen smoesjes kortom: zet die wekker om 9.00, poets je tanden, stap in je Carnavalskloffie en kom om 10.00 uur naar City Lido. Rosenmontag beginnen bij City Lido is een absoluut hoogtepunt van je carnaval!

