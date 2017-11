Schoonheidssalon in Lievelde geopend

X 1027

LIEVELDE – Angela te Vaarwerk heeft woensdag 8 november haar eigen schoonheidssalon in Lievelde officieel geopend. De opening ging gepaard met het doorknippen van een lint. “Met mijn vele jaren werkervaring zowel in de schoonheidssalon en parfumerie, heb ik sinds 24 oktober 2017 mijn eigen schoonheidssalon”.

Schoonheidssalon ‘Pure Elegance Beauty’ is gevestigd in Lievelde aan de Lievelderweg 129 a. Het salon heeft een eigen ingang, bij Salon Tine in Lievelde!

Angela heeft er onwijs veel zin in. “Mijn passie is om mensen het gevoel te laten ervaren, van wat goede huidverzorging en deskundig advies kunnen betekenen voor je huid! Daarom heb ik gekozen om te werken met het mooie en exclusieve merk Sothys.

Wil je het zelf ervaren, maak dan een afspraak. Dit kan via de website.

Voor meer informatie pure-elegance-beauty.nl of Facebook