Slag om Grolle grootste re-enactment evenement ter wereld

GROENLO – Deze dagen hult Groenlo zich in de tijd van 1627, toen het handelsstadje aan de Slinge een maand lang belegerd was. Aan het evenement van de Slag om Grolle doen meer dan 1600 re-enactment deelnemers mee uit onder meer Schotland, Spanje, Italië, Hongarije en uit meerdere vestingsteden uit Nederland. Ze bootsen niet alleen de Slag na, maar leven ook op dezelfde manier als bijna 400 jaar geleden. Er zijn bijzondere

taferelen te zien in Groenlo en langs de gracht waar de kampementen staan.

Moest de organisatie van de Slag om Grolle in het begin nog diep in de buidel tasten om deze acteurs naar Groenlo te halen, is het nu dat deze re-enactors zich aanbieden om er bij te zijn. Sommige brengen paarden mee, want toentertijd werd met mannen op paarden, de cavalerie, de strijd aangegaan. De Slag om Grolle is het grootste re-enactment ter wereld geworden.