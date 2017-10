De Slag om Grolle – nog één week tot de strijd losbarst

X 75

GROENLO – De Slag om Grolle, die van 20 t/m 23 oktober 2017 plaatsvindt in en rondom vestingstad Groenlo in de Achterhoek, nadert!

Dit jaar worden 1600 re-enactors verwacht. Bijzonder is dat naast re-enactors vanuit heel Europa, ook Amerika en Australië vertegenwoordigd zijn. De Slag om Grolle is daarmee het grootste 17e-eeuwse evenement ter wereld.

Tijdens dit weekend wordt op een zo historisch verantwoorde manier de belegering en de bevrijding van de ‘Stat Grol’ door Prins Frederik Hendrik op de Spanjaarden in 1627 nagespeeld. Daarnaast word je in het centrum van Groenlo meegenomen met verschillende verhaallijnen: de kerktoren vliegt in brand na inslag van de eerste kanonskogels en de bevolking komt in actie om te blussen. Het hospitaal opent de deuren voor de gewonden die terugkeren van het slagveld en de soldaten worden vermaakt in de taveerne gelegen in de ‘Grolse Rosse buurt’. Verder zijn de kampementen te bezoeken en kunnen kinderen meedoen aan tal van kinderspelen.

Bijzonder is ook dat de brouwers van Grolsch speciaal voor de Slag om Grolle éénmalig een uniek bier hebben gebrouwen. Een mooi donker bier, gebrouwen volgens de 17e-eeuwse traditie met een kruidig aroma en een frisse, licht pittige smaak. Iedere dag zal het Grolsche Brouwersgilde met hun wagen door de straten van Grolle trekken. Op verschillende locaties en tijden zal het gilde dit bijzondere bier presenteren en serveren in unieke Slag om Grolle pullen.

Er worden 35.000 bezoekers verwacht, entreekaarten zijn vooraf online te koop.