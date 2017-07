Spelen, knutselen en pannenkoekjes bakken

X 62

Kinderen kunnen zich tijdens de zomervakantie binnen en buiten weer volop vermaken bij Leemland aan de Koerboom in Groenlo.

Er wordt ook deze vakantie gewerkt met wisselende thema’s. Elke maandag staat in het teken van de boerderij. Op woensdag staat het thema kasteel centraal en iedere vrijdag is het ‘waterdag’ bij Leemland. Kinderen kunnen daarbij zelf aan de slag met een activiteitenkaart. De thema-activiteiten starten dagelijks om 11.00u en om 15.00u. Er worden knutselmaterialen, spelactiviteiten, een inleidend verhaal, ranja en chips aangeboden. Kinderen die niet zelf knutselen mogen een sleutelhanger kiezen die voorzien wordt van een naam.

Liefhebbers kunnen ook zonder thema creatief aan de slag. In het recreatieverblijf staan voorbeelden die nagemaakt mogen worden, of kunnen dienen als inspiratie voor een eigen kunstwerk. Een afspraak maken is niet nodig, men mag gerust binnenlopen tijdens openingstijden.

Onder begeleiding van een volwassene mogen kinderen zelf pannenkoekjes bakken en deze versieren met stroop en poedersuiker.

Er mag gratis gespeeld worden. Buiten zijn speeltoestellen beschikbaar. In het recreatieverblijf staan diverse spellen. Tegen een kleine vergoeding zijn er met een speurboekje vraagstukken op te lossen. Deze leiden naar het goede antwoord en een beloning.

Leemland is tijdens de zomervakantie, van 8 juli tot en met 3 september, dagelijks geopend van 10.00u tot 18.00u. De accommodatie is rolstoelvriendelijk en biedt gratis parkeren, toegang en WiFi. Het adres van Leemland is: Koerboom 7A, Groenlo