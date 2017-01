Stieneke de Wind op bezoek bij SOIT.

GROENLO – Maandag 9 januari was Stieneke de Wind te gast bij SOIT. Ze gaf een power-point presentatie over haar werk in Congo en maakte tevens bekend dat ze haar werkzaamheden aan het afbouwen is.

Diny Boerkoel uit Groenlo is in 2001 bij haar werk op vakantie geweest in Malawi. Bij haar terugkomst is in de Lievelderstraat het plan ontstaan door Marriette Pillen om kniepertjes te gaan bakken voor het toen opgerichte hazenlipfonds. In 2005 is bij SOIT het idee ontstaan om ook actie te gaan voeren middels de verkoop van 2e hands goederen. Al deze acties hebben ervoor bezorgt dat Stieneke vele hazelipjes heeft kunnen herstellen alsook andere kleine chirurgische ingrepen.

Ze was elk jaar weer verbaasd over ons enthousiasme en de mooie opbrengsten die ze in ontvangst mocht nemen. Het is haar bedoeling om nog wel af en toe te helpen als ze haar nodig hebben.

Er zijn organisaties die bijvoorbeeld de fistel operaties financieren. Zij gaat dan de door haar opgeleide Congolese collega helpen. Echter als men weet dat ze komt opereren dan komen er ook kinderen naar het ziekenhuis die een hazelipcorrectie willen ondergaan en dat moet dan wel betaald worden. De mensen hebben hier geen geld voor en dus betaald ze het soms zelf als er geen geld meer in het hazelipfonds zit. Immers is haar gedachte ik kan die kinderen niet weer naar huis sturen…..

Om haar daarin te ondersteunen proberen we haar toch te helpen middels kleine individuele acties. Zo mocht ze in april 2016 een mooie bijdrage in ontvangst nemen van de Vincentius..

Stienke wil iedereen in Groenlo en omgeving bedanken voor de vele giften in welke vorm dan ook.