Taalcafé Groenlo start 17 mei.

GROENLO – De plannen om in Groenlo een taalcafé voor nieuwkomers te realiseren bevinden zich nu in het eindstadium. Woensdag 17 mei opent het taalcafé zijn deuren bij De Bron, Buitenschans 1, in Groenlo.

Het doel van het taalcafé is om nieuwkomers in Groenlo die nog hulp kunnen gebruiken bij het spreken, schrijven en lezen van de Nederlandse taal, op weg te helpen. Een elementaire taalbeheersing is immers een van de belangrijkste peilers van een succesvolle integratie in een nieuwe samenleving.

Het taalcafé heeft als motto: Oefen je Nederlands en maak nieuwe vrienden! Het wil een ontmoetingsplaats worden, waar eens per week op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur, vrijwilligers met nieuwkomers praten (en wellicht ook wat lezen en schrijven) aan de hand van uiteenlopende praktische thema’s. Zoals familie en vrienden, kennismaken, winkelen, in en om het huis, eten, boodschappen, enzovoorts. Alle nieuwkomers zijn van harte welkom. Ook wie al langer in Nederland woont en het Nederlands op een ontspannen manier wil oefenen. Aanmelden is niet nodig.

Het taalcafé gaat met een twaalftal vrijwilligers van start. Uiteraard zijn meer mensen die op deze manier de nieuwkomers een hand willen toesteken, van harte welkom. Daartoe zullen binnenkort flyers worden verspreid en affiches worden opgehangen.

Het taalcafé is te volgen op facebook.com/taalcafegroenlo.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers van het eerste uur: Linda van der Berg en Inge Reijrink, via taalcafegroenlo@gmail.com