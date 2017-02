Timmen hof leverancier van de Knunnekes

X 451

GROENLO – Rob Timmen werd vrijdagmiddag uitgeroepen tot ‘Hof leverancier’ van carnavals vereniging De Knunnekes. Deze waardering kreeg hij voor zijn grote betrokkenheid bij carnavals vereniging De Knunnekes. In het bijzonder voor de gastvrij dag- en nachtopvang van de optochtcommissie. Aanverwante activiteiten voor de Grolse carnavalsoptocht en vele hand- en spandiensten ter ondersteuning van het Grolse carnaval. Dit alles maakt hem tot Hof leverancier en daarbij hoort een oorkonde, een schildje (voor aan de muur) en een bos bloemen.

Vorig jaar kreeg Rob het ‘Gouden Knunneke’ voor zijn inzet bij de optocht commissie en als optocht commandant.

Eerste scholen loopgroep in carnavalsoptocht

