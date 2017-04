Toeristische route geopend en muurgedicht onthuld

X 273

GROENLO – Dinsdag 25 april werd de toeristische route van Marveld Recreatie naar het centrum van Groenlo geopend. Tevens werd het tiende muurgedicht onthuld dat aan de nieuwe route ligt.

Het opknappen van de route tussen Marveld Recreatie en het centrum van Groenlo was een grote wens uit Programma Stad Groenlo. Daarbij heeft ook het gebied rondom het voormalige GOLS-treinstation en het busstation een verbeterde uitstraling gekregen.

In een werkgroep hebben aanwonenden, omliggende bedrijven en de Burgergroep Stad Groenlo een grote rol gehad bij het maken van de plannen. De looproute gaat parallel aan de Heuzelsgoot, door het nieuw aangelegde park en langs het gerestaureerde stationsgebouw, waarna toeristen verder langs de gracht de stad in kunnen lopen.

Twee jaar geleden ontstond de initiatiefgroep Muurgedichten Groenlo. Na ruim twee succesvolle jaren werd het 10e gedicht onthuld. Het gedicht is geplaatst in het nieuwe park nabij het voormalige GOLS-treinstation. Het gedicht is geschreven door Willem Wilmink en heeft de titel “Echtpaar in de trein.” De initiatiefgroep heeft Bert Wagendorp, geboren in Groenlo, bereid gevonden om het gedicht tijdens de opening van de toeristische route voor te dragen.