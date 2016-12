Toezichthouder mishandeld, Groenloër opgepakt

GROENLO – In Groenlo heeft de politie vrijdagmiddag een 68-jarige man uit die plaats opgepakt wegens mishandeling van een gemeentelijk toezichthouder (BOA). De toezichthouder raakte bij het incident niet gewond.

Rond 15.45 uur kreeg de BOA het met de Groenloër aan de stok toen die door het voetgangersgebied fietste op de Markt. De BOA hield daar toezicht nadat er recent klachten waren ontvangen over fietsers op de weekmarkt. Toen de BOA de man wilde bekeuren wilde de fietser er vandoor. Daarop werd hij door de BOA vastgepakt. De fietser haalde vervolgens uit en sloeg de BOA in het gezicht. Daarop werd de man aangehouden en aan de politie overgedragen.

Hogere strafeis

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Het beleid van het openbaar ministerie is erop gericht dat personen die geweld uiten in de richting van bijv. politie- brandweer- en ambulancepersoneel, een hogere strafeis tegemoet kunnen zien.