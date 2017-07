Twee jonge mannen gewond na eenzijdig ongeluk

X 952

GROENLO – Zaterdagmiddag 1 juli zijn rond 17.15 uur twee jonge mannen gewond geraakt na een eenzijdig ongeval in Groenlo. Het ging mis tijdens het oprijden van de N18 bij Groenlo in de richting van Eibergen. Na een vermoedelijke stuur correctie verloor de bestuurder de controle over het voertuig. Het voertuig reed in plaats van links invoegen op de N18 rechts het talud af en kwam tot stilstand tegen een boom

Beide inzittenden zijn na behandeling op de plaats van het ongeval per ambulance naar een ziekenhuis in de regio vervoerd. Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig afgevoerd.