Plek vervallen fabriek door burgerinitiatief bewoonbaar

HARREVELD – Fabriek De Bond was langere tijd een rotte plek in Harreveld met een grote weerslag op de leefbaarheid in de buurt. Nu bouwen acht jongeren er samen ieder hun eigen woning, in goed overleg met de buren. Op woensdag 18 januari leiden de initiatiefnemers geïnteresseerden rond op hun bouwplaats.

De provincie Gelderland ondersteunt sinds 2006 initiatiefnemers die samen zelf willen bouwen met een procesbijdrage. In tien jaar tijd zijn veel mooie Gelderse initiatieven geholpen, zoals CPO De Bond in Harreveld. Ook voor 2017 is er geld beschikbaar voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Ruimte voor initiatief

Het initiatief CPO De Bond is om meerdere redenen interessant. Hoe bied je als gemeente ruimte aan zo’n initiatief? “Als gemeente Oost Gelre hebben wij ons ingespannen deze ontwikkeling mogelijk te maken, omdat het midden in een dorp is, waarbij een ruimtelijk knelpunt opgelost wordt, en een bedrijf zou verdwijnen”, aldus wethouder Vincent van Uem. ‘We gaan zorgvuldig om met nieuwe verzoeken om woningen te bouwen. We zeggen op voorhand geen nee, maar kijken kritisch en zorgvuldig per geval.” En hoe krijg je deze ontwikkeling als initiatiefnemer voor elkaar? Voorzitter Dorus Wolters van vereniging CPO De Bond vertelt: “Een eerder plan op de locatie sloot niet aan bij de wensen van mensen uit het dorp. Daarom hebben we besloten zelf het initiatief te nemen. Het intensieve proces voorafgaand aan de sloop heeft ons veel tijd gekost. Zonder procesbegeleiding, deels gesubsidieerd door de provincie, was het zo goed als onmogelijk geweest en stond er nu nog de oude boerenbond”.

CPO subsidie en CPO lening

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een middel om bewoners samen en naar eigen wens zelf hun woningen te laten bouwen en zo hun buurt vorm te geven. Voor 2017 is er ruim 1 miljoen beschikbaar, voor een haalbaarheidssubsidie en voor een lening. Dit laatste is nieuw voor de provincie: het initiatief ontvangt een lening voor de ontwikkeling van hun woningbouwproject. Zodra het project in de realisatiefase komt, wordt de lening terugbetaald – bijvoorbeeld door financiering van de individuele woningen via een hypothecaire lening bij een bank. De provinciale bijdrage kan daarna weer voor nieuwe initiatieven worden ingezet.