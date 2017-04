Vesting Vrijmarkt verplaatst naar cultureel centrum De Bron

X 558

GROENLO – Net als vorig jaar gaat de kinderrommelmarkt tijdens de Vesting Vrijmarkt op Koningsdag naar binnen. Ditmaal wordt de kinderrommelmarkt in cultureel centrum De Bron gehouden. “In de Oude Calixtuskerk konden we wegens een grote expositie met de titel ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis’ niet terecht”, aldus Erik Mentink van Groenlo Vestingstad Promotion.

“We hebben even met de beslissing tot na het weekend gewacht om het weerbeeld op 27 april duidelijker te krijgen. Maar het wordt veel en veel te koud voor de kinderen. In de nacht naar Koningsdag gaat het vriezen en de temperatuur haalt amper 10 graden. Neem daar de regen, hagel en harde wind bij en dan is de keus om naar binnen te gaan niet moeilijk. Gelukkig hebben we in Groenlo die mogelijkheid. Ook kunnen alle artiesten zoals poppentheater de Kleine Zon, ballonnenartiest Hans en het schminken gewoon doorgaan vinden”, vervolgt Mentink en voegt daaraan toe dat ’s middags dweilorkest Windkracht 11 zorgt voor de muzikale noot.

“We hopen dat de mensen op Koningsdag de moeite nemen om naar de Bron te komen aan de Buitenschans. We hebben 50 groepen die aan de kinderrommelmarkt deelnemen. Het begint om 10.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Er kan NIET meer ingeschreven worden voor de kinderrommelmarkt. We zitten vol”, aldus Mentink.