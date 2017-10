X 14

GROENLO – De regenten in de stad onder leiding van de burgemeester en gouverneur Van Dulken geloven niet dat de Staatsen er aan gaan komen en Groenlo zullen innemen.

Ze voelen zich onaantastbaar, tot dat de stad Grolle van afstand beschoten wordt.

Er ontstaan meerdere branden binnen de vesting. Burgers blussen de branden. In rijtjes geven ze de emmertjes gevuld met water uit de gracht door, en proberen met man en macht de brandhaarden te blussen. Het is één van de taferelen die door een groep re- enactors wordt uitgevoerd.

Zaterdag bij de Oude Calixtus waren dat enkele leden van de brandweerpost uit Groenlo die dit stukje geschiedenisverhaal nabootsten. En zo waren

er meer groepen die terug gingen in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Bij De Mattelier was het gezellig met een zingend Vocalis-koor. Gezeten aan een grote maaltijdtafel aten ze de hete soep uit een kleien kom en dronken bier uit een pul. De soep was buiten bereid in een grote (heksen)ketel. En ook zij waren gekleed in rokken, broeken en blouses uit die historische tijd.

’s Avonds tijdens de fakkeloptocht klinkt menig maar ‘viva l’Espagna!’ door de straten.

’s Middags is er een veldslag geweest. De Spanjaarden hebben nog stand gehouden. De Staatsen onder leiding van de Oranjes zijn nog niet gewild in de stad….

Foto’s volgen zondagavond