Voorlezen en Dikkie Dik op Zwarte Cross

LICHTENVOORDE – Ook dit jaar is Tante Rikies voorleesteam actief in het Blagenparadijs van de Zwarte Cross. Al zes jaar lang worden er door de medewerkers van de Achterhoekse bibliotheken aan honderden kinderen prachtige boeken voorgelezen. Een heerlijk rustpunt tijdens de Zwarte Cross. Ook dit jaar hebben biebpasbezitters een voordeeltje, dus neem je pas mee naar de Cross.

Voorleestent en biebpas

In het ‘Blagenparadijs’, het Zwarte Cross festivalterrein speciaal voor kinderen, staat de voorleestent van de Bibliotheek. Kinderen van alle leeftijden kunnen hier de mooiste (prenten)boeken doorbladeren of voorgelezen worden door Tante Rikies voorleesteam. Ouders, opa’s en oma’s zijn er welkom voor tips en voorleesadviezen of om gewoon even bij te komen. Het Blagenparadijs is alleen toegankelijk voor volwassenen als ze begeleid worden door een kind en is daardoor een bijzondere plek op de Zwarte Cross. Elk kind dat zijn of haar bibliotheekpas bij de voorleestent laat zien krijgt dit jaar een Zwarte-Cross-verTASsing, zo lang de voorraad strekt.

‘Meet and greet’ met Dikkie Dik

Dit jaar kent de voorleestent een bijzondere gast. ‘Dikkie Dik’ zal het Blagenparadijs op zaterdag 15 en zondag 16 juli bezoeken. Om 13.30 uur en 16.00 uur kunt u uw kind fotograferen met de grote oranje kat. Natuurlijk zal er dan ook voorgelezen worden uit de boeken over Dikkie Dik, geschreven door Jet Boeke.