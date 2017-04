Vrijmarkt in de Bron druk bezocht

X 143

GROENLO – De jaarlijkse vrijmarkt, die donderdag in de Bron werd gehouden, is volgens organisator Erik Mentink van Groenlo Vestingstad Promotion zeer goed bezocht.

Net als vorig jaar vond de vrijmarkt binnen plaats. Nu niet in de Oude Calixtus maar in De Bron. Volgens het Mentink zou het te koud zijn die dag en achteraf gezien was dat ook zo. Wel bleven de voorspelde buien uit.

Ruim 1.800 belangstellenden bezochten de ruim vijftig deelnemers die Koningsdag een plekje hadden in De Bron om hun spulletjes te verkopen. Ook Poppentheater de Kleine Zon was mee verhuist naar de Bron