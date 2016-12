GROENLO – Ivo Reinders Vuurwerk uit Groenlo houdt op vrijdag 23 december een vuurwerkdemo op het Wilgenpark (Voetbalvereniging Grolse Boys) in Groenlo. De demo begint om 19.00 uur.

Dit jaar zijn er veel nieuwe producten in het assortiment. Om te laten zien wat nieuw is wordt de vuurwerkdemo gehouden. Aan het eind van de demo is er een mooie finale.