Werkbezoek van Clemens Cornielje in Oost Gelre

OOST GELRE – De commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, heeft donderdag 2 februari een werkbezoek gebracht aan Oost Gelre. Naast een gesprek met het college van B&W en met de gemeenteraad heeft hij een bezoek gebracht aan ATAG Verwarming in Lichtenvoorde.

Daarna was er een ontmoeting in het stadhuis in Groenlo met de gemeenteraad. Deze bijeenkomst in de raadzaal was voor publiek toegankelijk. Gesproken werd er onder andere over: Sterk Bestuur, burgerinitiatieven, lokale democratie en de relatie provincie-gemeente.