Wijkverpleegster Ina gaat met pensioen

GROENLO – Ina te Braake, die jaren lang actief was als wijkverpleegkundige in Groenlo, gaat vanaf vandaag (lees dinsdag 28 maart) met pensioen. Iedereen in Groenlo kent Ina te Braake als dè wijkzuster van Sensire en andersom kent Ina ook iedereen.

Het huis aan de Notenboomstraat, daar waar Ina woont, is speciaal voor deze gelegenheid versierd. In de vroege ochtend kwamen de collega’s van Ina, als verrassing, bij haar aan deur. Ze moest de kleding aan die zij vroeger altijd droeg als ze op haar brommer de wijken van Groenlo inging. “Vandaag wordt het een gezellig dag. We gaan uit eten en borrelen”, vertelde één van haar collega’s.

Ina gaat genieten van haar welverdiende pensioen.