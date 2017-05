Update: Winkelstraat dicht na gaslek

X 228

GROENLO – Tijdens graafwerkzaamheden in de Lepelstraat in Groenlo is rond 12.40 uur een gasleiding en elektriciteitsleiding geraakt. De gealarmeerde brandweer en politie hebben de straten (Beltrumsestraat en Lepelstraat) rondom het voorval afgezet.

Doordat de stroomleiding is geraakt hebben enkele woningen tijdelijk geen stroom. Liander is bezig met herstelwerkzaamheden. De verwachting is dat de problemen tot 16:15 vanmiddag aanhouden.

UPDATE 16.00 uur

De Beltrumsestraat is inmiddels weer open. Het begin van de Lepelstraat, dat grenst aan de Beltrumsestraat zit nog dicht.