Zakelijke ontbijtclub wil zich voorstellen tijdens grote lancering

LIEVELDE – Op woensdagochtend 25 januari wordt het officiële startschot gegeven van een nieuw ‘Business Network International’ (BNI) chapter; BNI Lievelde. Bij Loco in Lievelde zullen 25 ondernemers zichzelf na het ontbijt, hun bedrijf en BNI Lievelde officieel voorstellen aan een honderdtal geïnteresseerde gasten en de pers.

Business Network International

BNI is een internationale zakelijke netwerkorganisatie die werkt rond het motto ‘Givers Gain’, oftewel ‘Geven Loont’. De leden van BNI zijn stuk voor stuk ondernemers die niet warm lopen voor koude acquisitie. Ze zijn zich wel bewust van het feit dat goede mond-tot-mond reclame de meeste nieuwe opdrachten oplevert tegen de laagste kosten. BNI biedt elk lid de mogelijkheid om ideeën, contacten en netwerken te delen. Dat levert vele voordelen op met als belangrijkste voordeel, zakelijke aanbevelingen. Wat BNI uniek maakt, is het feit dat er maar één persoon per beroepscategorie lid kan worden van een chapter. Als lid krijgt men dus alle aanbevelingen voor hun eigen beroepscategorie. De aangesloten ondernemers hebben geen last van concurrentie binnen de groep. Als je lid bent van BNI is het net alsof je een team van verkopers voor je hebt werken die elke dag opletten of ze je kunnen helpen je product in de markt te zetten.

Wereldwijd netwerken met lokale ondernemers

In 2015 hebben leden van BNI in Nederland elkaar 121.013 aanbevelingen gegeven die hebben geresulteerd in ruim 125 miljoen euro omzet. Natuurlijk is omzet genereren het doel maar tegelijkertijd wil men ook De Achterhoek Oost wat steviger op de kaart zetten. Daarom lanceert een groep van 25 enthousiaste ondernemers in deze regio een nieuw chapter van BNI. De lancering vindt plaats op woensdag 25 januari van 7:00 uur tot 9:00 uur bij Loco in Lievelde (lievelderweg 118).

Uitnodiging

BNI Lievelde start in januari 2017 met 25 leden, maar de ambitie is om zeer snel naar 30 leden te groeien. De kosten voor het ontbijt van de gasten tijdens de lancering zal voor rekening genomen worden door de huidige leden. Tijdens de lancering wordt ook de nieuwe naam gepresenteerd waaronder dit BNI chapter zal varen. Ondernemers die BNI willen leren kennen en graag de lancering bijwonen kunnen zich nog aanmelden bij Bernhard van Riessen, regiodirecteur BNI Arnhem-Apeldoorn-Almere (bernhard@bni-aaa.nl / +31615011538).